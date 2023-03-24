В нашей стране культ высшего образования. Оно многими воспринимается как критерий успешности, хотя это далеко не всегда так. А вот среднее специальное образование так и не смогло вернуть былую популярность.

Недавно министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил о том, что сегодня рынок труда недооценивает средние специальные учебные заведения (колледжи). Поэтому в законопроект «О высшем образовании» включено предложение о признании колледжей частью высшего образования, передает Report. Министр отметил, что в настоящее время люди с высшим образованием испытывают определенные трудности в поиске работы. «Для выпускников колледжей эта проблема еще актуальнее. Сегодня рынок труда недооценивает ссузы», — подчеркнул он.

В Азербайджане не раз анонсировался вопрос повышения престижа среднего специального образования. А что в итоге? В свое время училища и техникумы переименовали в колледжи. Звучит красивее и только, а по факту от этого ничего не изменилось. К чему приведет решение сделать колледжи частью высшего образования? К тому, что станет больше безработных с «вышкой», только и всего. Конечно, проще пойти таким путем, чем реально разобраться в проблемах и работать над их устранением.

Эксперт в области образования Надир Исрафилов отметил в беседе с #, что колледжи сейчас относятся согласно закону к среднему специальному образованию, и это одна из образовательных ступеней.

«Например, педагогический техникум имени Сабира, который затем стал колледжем, всегда славился своими талантливыми и знающими выпускниками. Для того чтобы быть востребованным специалистом совсем не обязательно иметь высшее образование. К тому же при желании по окончании ссуза выпускники могут продолжить обучение в вузе. Они считаются суббакалаврами и обладают правом поступить туда без вступительных экзаменов. Другое дело, что учитывая международный опыт, с целью рационализации и оптимизации колледжи были переданы в подчинение вузов. Скажем, экономический колледж передали Экономическому университету», – подчеркнул эксперт.

По его словам, конечно, нужно обратить внимание на проблему трудоустройства выпускников ссузов, хотя с безработицей нередко сталкиваются и выпускники вузов.

«Что бы ни говорили – многое упирается в менталитет. Есть работодатели, которые принимают на работу только магистров, считая, что и бакалавриат – слишком низкий уровень. Но магистратура подразумевает научную работу. Есть те, кто вообще считают, что престижны только иностранные вузы, но не местные, потому заинтересованы в работниках, учившихся за границей. Что надо сделать, так это поднимать престиж колледжей», – подчеркнул Исрафилов.

Эксперт в области образования Сабина Алиева отметила, что в рамках своей работы часто общается с работодателями, и заметила, что сейчас спрос на выпускников колледжей вырос. Но работодатели заинтересованы только в тех, кто обладает хорошими знаниями и имеет необходимые им практические навыки. А те, кто не соответствует требованиям, остаются за бортом трудового рынка. Если говорить о том, как улучшить ситуацию, то, по ее мнению, необходимо, чтобы обучение в колледжах шло не только на государственном языке, но еще на русском и английском. Есть профессии, в которых требуется хорошее знание этих языков.

Что касается предложения о включении колледжей в систему высшего образования, то эксперт подчеркнула, что это, конечно, возможно, но сначала нужно будет сделать так, чтобы программа колледжа соответствовала программе университета.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов не сталкивался с тем, что именно выпускники колледжей испытывают проблемы при трудоустройстве.

«Работодателю важен хороший исполнитель, а не заведение, которое тот окончил. Возможно, при собеседовании или на стадии испытательного срока он понимает, что кандидат не обладает нужными ему знаниями и опытом, у него нет целеустремленности. Специалист в любом случае будет востребован. Вопрос в том, дают ли наши образовательные учреждения, и не только средние, но и высшие, то образование, в котором нуждается рынок труда. Бывает и так, что человек не учился, а диплом получил», – сказал он.

Исмаилов затронул еще один момент: многие выпускники колледжей – теоретики, не имеющие практики.

«Должна быть практика на рабочих местах и не день, не неделю, а хотя бы месяц. А предприятия, где они проходят практику, должны давать оценку их знаниям, и это будет служить определенным критерием для потенциальных нанимателей», – заявил эксперт.

Что касается идеи сделать такое образование частью высшего образования, то, по его словам, надо учитывать, что есть профессии, которым не нужно учиться по 4-6 лет. Например, медсестре среднего специального образования достаточно.

«Не вижу резона делать колледжи частью высшего образования. Надо повышать уровень преподавания, пропагандировать обучение в колледжах, в том числе в средствах массовой информации. Необходимо, – резюмировал он, – чтобы граждане знали, какие колледжи в стране есть, чему они учат, где могут работать их выпускники. У многих сейчас нет полной информации».