Для того чтобы экономические реформы приносили ощутимые результаты, требуется также реформирование судебной системы. Об этом в интервью haqqin.az заявил депутат Гудрат Гасангулиев. И он , безусловно, прав. Отечественная судебная система давно и обоснованно критикуется как внутри страны, так и за ее пределами. И депутат ММ Г.Гасангулиев лишь «назвал молоко белым».

«Касательно судебной системы имеем следующую картину: член правительства, министр юстиции, стоит во главе Судебно-правового совета – органа самоуправления судов. Около года назад он сообщил прессе, что за время своей деятельности Совет отстранил от занимаемых должностей 13 судей, а 104 судьям сделал выговор. Они словно детей воспитывают! Для сравнения представьте только, что в США за 200 лет импичменту подверглись всего семь судей»,- подчеркнул он.

Я сам не раз критиковал Г.Гасангулиева за те или иные, порой неуместные, а порой и просто комичные заявления. Но тут он абсолютно прав! Невозможно оспаривать его справедливое утверждение о том, что только независимая и сильная судебная система может обеспечить реальное соблюдение законов. Прав он и в том, что в случае ее отсутствия иностранные инвесторы не рискуют делать значительные вклады в развитие страны, а местные бизнесмены различными путями вывозят валюту за рубеж.

Действительно, выбирая страну для инвестиций, любой зарубежный бизнесмен прежде всего оценивает ее судебную систему. Ведь ему важно понимать, насколько будут защищены вложенные им инвестиции, насколько правовым является государство, в ту или иную сферу которого он собирается вложить инвестиции. Азербайджан, с самых разных трибун, заявлял о важности привлечения зарубежных инвестиций, в первую очередь для ускорения темпов восстановления освобожденных в результате 44-дневной войны территорий нашей страны.

А теперь, давайте , сквозь эту призму, оценим решение Бакинского апелляционного суда. Согласно которому бывшему начальнику Главного управления безопасности в энергетической и транспортной сферах упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Акифу Човдарову возвращено имущество, конфискованное в связи с его уголовным делом.

Судейская коллегия под председательством судьи Габиля Мамедова пришла к выводу, что конфискованное по приговору Бакинского военного суда имущество должно быть возвращено его владельцам, потому что вся эта недвижимость, рыночная стоимость которой равна 30 млн манатов, принадлежит членам семьи А.Човдарова. Решением Бакинского апелляционного суда от конфискации было также освобождено имущество экс-начальника 1-го управления (подчиненного Човдарова) Салима Мамедова, осужденного вместе с А.Човдаровым.

Напомним, что эти громкие аресты были произведены в конце 2015 года: вместе с Човдаровым и Мамедовым перед судом также предстали бывший начальник 2-го управления МНБ Акиф Алиев и бывший начальник 3-го управления МНБ Орхан Османов. Судебный процесс длился ровно год. 30 октября 2017 года Бакинский военный суд приговорил А.Човдарова к 12 годам лишения свободы, С.Мамедова — к 11, А.Алиева и О.Османова – к пяти годам.

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба потерпевшим, на имущество Човдарова, Мамедова, Алиева и Османова был наложен арест в общей сложности на 33 миллиона 466 тысяч манатов, в том числе торговые и сервисные объекты стоимостью 8 967 миллиона манатов, котельные, рыболовные хозяйства, другую недвижимость и земельные участки, квартиры, частные дома, транспортные средства на 24 миллиона 445 тысяч манатов и ювелирные изделия на 37 тысяч манатов.

Это был очень опасный прецедент. О котором уже заговорили в стенах Милли Меджлиса. В частности, депутат парламента Рази Нуруллаев, на последнем в прошедшем году заседании ММ заявил, что к нему было десятки звонков от потерпевших в результате незаконных действий отечественных бизнесменов. «Медиа, социальные сети- все в шоке. Все пытаются понять, как такое могло произойти?! «, — абсолютно обосновано возмущался он.

Р.Нуруллаев указал также на то, что многие отечественные бизнесмены и просто граждане Азербайджана так и не получили компенсации за отнятое у них имущество , устав несколько лет уже обивать коридоры наших судов! Парламентарий потребовал ответа на простой вопрос- на что опиралось принятое решение Бакинского апелляционного суда. Прав Р.Нуруллаев и в том, что возврат многомиллионного имущества А.Човдарова наводит на мысль о том, что в Азербайджане можно занимать высокую должность, использовать ее в своих корыстных целях, обирая граждан страны, после чего, немного отсидев в тюрьме, выйти на свободу и преспокойно кайфовать на «нажитые непосильным трудом» средства».

В конце концов, Р.Нуруллаев прав и в том, что данное решение наносит удар по имиджу Азербайджана, «убивая» надежду на будущее страны в глазах ее же граждан. «Общественное мнение требует честного, откровенного разговора на эту тему»,- подытожил депутат парламента. И я уверен в том, что такого же рода речи мы еще услышим в стенах ММ. Потому, что решение судейской коллегии под председательством судьи Габиля Мамедова — это уже слишком даже для отечественной судебной системы.

Коррумпированность которой является притчей во языцех. Но в данном случае, речь уже идет не о возможной банальной коррупции. Это было политическое решение. Я лично никогда не поверю в то, что судейская коллегия под председательством судьи Габиля Мамедова могла принять это, откровенно скандальное и ожидаемо шокировавшее обществе решение, без гарантий «сверху». Кто дал им такие гарантии, поставив таким образом под удар все реформы, проводимые в Азербайджане главой государства Ильхамом Алиевым? Вопрос открытый и требующий ответа. При этом, уже совершенно очевидно, что вся отечественная судебная система нуждается в жестких, а может и жестоких реформах, изменениях.