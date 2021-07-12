Делегация США, прибывшая в воскресенье в Гаити, взяла на себя обязательство поддерживать власти страны и заявила о поддержке ее народа, говорится в заявлении Белого дома.
Согласно заявлению, в воскресенье на Гаити прибыла межведомственная американская делегация, состоящая из представителей министерства юстиции, госдепартамента, министерства внутренней безопасности и совета национальной безопасности.
Сообщается, что делегация встретилась с и.о. премьера Клодом Жозефом и назначенным главой кабмина страны Ариэлем Анри, который не вступил в должность.