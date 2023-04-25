Совет безопасности ООН под председателством России в лице главы МИД Сергея Лаврова вопреки просьбе постпреда Израиля Гилада Эрдана перенести обсуждение на другую дату и не проводить его в День памяти павших, который отмечается в Израиле, провел во вторник, 25 апреля, провел заседание, посвященное ближневосточному урегулированию и палестинской проблеме, сообщает «Вести Израиль».

После того как министр иностранных дел Палестинской автономии в своем выступлении обрушился с нападками на Израиль, постпред Гилад Эрдан зачитал имена погибших в терактах израильтян, зажег поминальную свечу, и демонстративно покинул зал заседаний.

«Это была очередная демонстрация того, как Израиль изолируется, а также крайней предвзятости против Израиля в этой организации», — пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что Израиль не станет участвовать «в этом фарсе», потому что в организации позорят израильских павших солдат и жертв террора.

По информации израильских СМИ, Эрдан просил Лаврова изменить дату обсуждения этого вопроса и не проводить его в День памяти павших воинов и жертв террора, который отмечают в Израиле 25 апреля. Однако Израиль получил отказ. На фоне этого Эрдан спросил у Лаврова, что бы тот почувствовал, если бы СБ ООН собрался на заседание, чтобы осудить российских солдат 9 мая.

Сейчас в СБ ООН проходят открытые дебаты на тему «Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос».

В Израиле расценили отказ Лаврова как возмездие за то, что страна поддерживает Украину в противостоянии с российскими оккупантами.