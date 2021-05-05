Делегация Индии в G7 ушла на самоизоляцию

Делегация Индии, которая принимает участие во встрече министров иностранных дел «большой семерки» в Британии в качестве гостя, ушла на самоизоляцию после того, как двое представителей заразились коронавирусом, сообщает телеканал Sky News.
Британский министр по вопросам вакцинации Надим Захави при этом заявил, что ему не известно о самоизоляции делегатов Индии, и сказал, что не знает, сколько из них отправились на карантин.
Во вторник министр внутренних дел Великобритании Прити Пател встречалась с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. По данным телеканала, тест представителя Индии не дал положительного результата, и поэтому британский министр не будет самоизолироваться.(РИА Новости)
| 2021-05-05T13:09:06+04:00 5 мая 2021, 13:50|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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