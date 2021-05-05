Делегация Индии в G7 ушла на самоизоляцию

Делегация Индии, которая принимает участие во встрече министров иностранных дел «большой семерки» в Британии в качестве гостя, ушла на самоизоляцию после того, как двое представителей заразились коронавирусом, сообщает телеканал Sky News.

Британский министр по вопросам вакцинации Надим Захави при этом заявил, что ему не известно о самоизоляции делегатов Индии, и сказал, что не знает, сколько из них отправились на карантин.