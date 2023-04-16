Делегация палестинского движения ХАМАС посетит Саудовскую Аравию с визитом в понедельник. Об этом сообщила в воскресенье палестинская газета Alresalah со ссылкой на источники.

По их данным, в состав делегации войдут члены руководства движения, которым саудовская сторона окажет официальный прием. В качестве основной цели визита заявлено совершение руководителями ХАМАС малого паломничества (умры), однако источники издания не исключили, что в ходе поездки состоятся также встречи с официальными лицами королевства.

Базирующееся в Великобритании агентство Quds Press проинформировало в воскресенье, что делегацию ХАМАС возглавит глава политбюро движения Исмаил Хания. В нее также войдут глава представительства движения за рубежом Халед Машаль, а также члены политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук и Захер Джабарин.