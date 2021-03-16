Дефицита топлива в Азербайджане не ожидается

Модернизация на Нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева компании SOCAR продолжается.

Об этом сказал АПА-Экономикс заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Мамедов, отвечая на вопрос о причинах сокращения производства автомобильного бензина в стране в январе-феврале текущего года на 35,3% (по данным Государственного комитета по статистике – ред.).

«Конечно, эти процессы оказывают временное влияние на производственные показатели завода, но запасы топлива позволяют удовлетворить потребности. В настоящее время всё оборудование завода функционирует в нормальном режиме и не ожидается возникновение какого-то дефицита в связи с производством топлива», — отметил И.Ахмедов.

Он отметил, что для обеспечения устойчивости в работе НПЗ важно завершить модернизацию и заменить большинство агрегатов завода новым оборудованием.