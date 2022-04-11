Дефицит сахара в мире и соседних странах усилил ажиотаж на местном рынке. Граждане признаются, что среди прочих продуктов делают запасы сахарного песка.

Запасаться сахаром побуждают данные в СМИ о растущем дефиците этого продукта в других странах, рассказали опрошенные нами граждане.

«Приходится постоянно читать в интернете, что сахар не просто дорожает, но даже исчезает с полок магазинов в России и Турции, — рассказала домохозяйка Гюльбаниз Алиева. – Думаю, если не дефицит, то повышение цен точно будет в такой ситуации. Потому купили мешок сахара на всякий случай. В любом случае, для нашей семьи это не лишнее приобретение, ведь он так быстро заканчивается».

«Как услышал, что в России сахар продают по три-пять килограммов в одни руки, сразу купил 30 килограммов, прикупил еще муки и масла. А вдруг у нас тоже наступит дефицит или цены повысятся, — делится отец семейства Эльдар Махмудов. – Подорожанием сегодня никого не удивишь. С дефицитом мы пока не сталкивались, но обжегшись на молоке, на воду дуешь – а вдруг песок по талонам…».

Спрос на продукты первой необходимости – сахар, муку, масло подогревает информационный фон, формируемый сводками о дефиците в зарубежных и местных СМИ. В свою очередь ООО Azersun Holdinq опровергло информацию о дефиците сахарного песка в Азербайджане:

«В ответ на распространенную рядом СМИ информацию о дефиците сахарного песка сообщаем, что Имишлинский сахарный завод, крупнейшее предприятие по производству сахара в регионе, продолжает работать на полную мощность. В Азербайджане имеются достаточные запасы сырья для производства сахарного песка, и производственный процесс осуществляется по плану. Торговые точки обеспечиваются необходимыми объемами сахара с учетом спроса. Потому сообщения о дефиците необоснованны. Призываем СМИ не создавать ажиотаж в столь непростое время», — заявили в холдинге.

По некоторым данным, запасы сахара в стране кратно увеличились к показателю прошлого года. Нашей республике удалось в четыре раза увеличить свои запасы сахара и сахарной пудры за счет сокращения экспорта и увеличения производства, сообщило экономист Эльданиз Амиров. По свидетельству аналитика, в январе-феврале текущего года в стране произведено 38,3 тыс. тонн сахара и сахарной пудры. Это на 55,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорит экономист. При этом экспорт сахара снизился с 9 700 тонн до 6 300 тонн, или 36%.

При этом запасы готового сахара и сахарной пудры на 1 марта текущего года составили 19,8 тыс. тонн, что на 400% больше, если сравнивать с отчетным временем прошлого года. Так, к началу марта минувшего года сей показатель был на уровне 4,8 тыс. тонн, заметил он, отметив отсутствие поводов к беспокойству. Тем временем уже под конец марта несколько поостыл ажиотажный спрос на сахар в соседних странах. Как информируют российские СМИ, сахар возвращается на прилавки – искусственный дефицит продукта подходит к концу.

Причин дефицита, говорят они, было две. Первое — россияне скупали продукт в огромном количестве про запас. Это подтверждают многочисленные видео в соцсетях, на которых люди в прямом смысле дерутся за сахар. Второе — некоторые производители специально удерживают сахар на складах, потому что на фоне недостатка товара легче поднять цены. Тогда же появились данные о преодоленном сахарном дефиците в Турции. Турция не сталкивается с нехваткой сахара, поскольку 25 марта сего года цены снизились, официально заявило министерство сельского и лесного хозяйства страны. По данным на 25 марта, цена на сахар в Турции упала с 800 турецких лир ($53,9) до примерно 575 лир ($38,8).