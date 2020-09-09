Де-факто в Азербайджане уже 12-летнее образование

Нововведения в отечественной сфере образования – не редкость. Педагоги, школьники и их родители не знают, каких еще сюрпризов ждать, и чем закончится большой эксперимент над образовательной системой. Вскоре список новшеств может пополниться, так как на рассмотрении Милли Меджлиса находится пакет поправок в закон «Об образовании». Согласно им, в Азербайджане может быть введено обязательное 12-летнее образование, сообщают местные СМИ. Дошкольное образование предлагается сделать обязательной школьной ступенью. Кроме того, в будущем могут появиться школы, специализирующиеся только на начальном, общем и среднем образовании.

Заместитель председателя Общественного совета при министерстве образования Надир Исрафилов сказал #, что возможные изменения соответствуют образовательной стратегии, принятой в 2013 году. Согласно ей до 2020 года дошкольным образованием должно быть охвачено не менее 90% детей.

Он напомнил, что процесс затормозил тот факт, что многие приватизированные детские сады прекратили свое существование, хотя должны были работать по профилю. На их месте появились высотки и дома торжеств. Из-за этого детсады стали в дефиците.

Тем не менее, по словам эксперта, дошкольному этапу стало уделяться больше внимания. Исрафилов отметил, что в законе в свое время были сделаны изменения, и если раньше речь шла о дошкольном воспитании, то сейчас о дошкольном образовании.

Что касается перехода на 12-летнее образование, то и оно предусмотрено стратегией. Это давно обсуждаемый вопрос, но к единому мнению так и не пришли.

«12-летнее образование соответствует европейским стандартам, а ведь Азербайджан участник Болонского процесса. Все предпринимаемые меры направлены на интеграцию азербайджанской образовательной системы в международную. Это большой процесс, ведь надо поменять все учебники и учебную программу. При переходе на 12-летнее образование не может не возникнуть вопрос, какой образовательной ступени отдать еще один год. Если посмотреть на опыт многих развитых стран, то мы увидим, что там начальный этап образования более продолжительный, чем у нас. И это правильно, ведь в начальной школе закладывается фундамент», – сказал эксперт.

По его словам, если подготовительные группы считать частью начального образования, то получится, что Азербайджан уже перешел на 12-тилетнее образование. Но никаких официальных заявлений по этому поводу не было. Подготовительные группы, как говорит Исрафилов, изначально должны были быть в детсадах, но так как их не хватало, было принято решение открыть их в школах.

«Уже много времени прошло с момента обретения независимости, но образовательная система страны все еще находится на переходном этапе. Мы от советской образовательной системы перешли к европейской, но переход был не плавным. Кто-то считает, что мы поторопились разрушить старое, а кто-то уверен, что все было сделано правильно. Наша страна стремится к глобализации, в том числе образовательной. Но насколько эффективными будут новшества, покажет время», –подчеркну Исрафилов.

Так, он напомнил, что внедрение куррикулума в свое время было воспринято неоднозначно, и все еще идут споры, нужен ли он. Недавно вновь была полемика по этому поводу, и большинство сошлось во мнении, что система куррикулума нуждается в усовершенствовании.

«Мы принимаем новшества, а потом нередко их меняем. В 2009 году был принят закон об образовании, и за это время в него было внесено где-то 70 изменений. Но сейчас изменился подход, а значит, есть надежда на лучшее. Одно время законы и те или иные решения, связанные с образованием, принимались исключительно в кабинетах. Сейчас, –подчеркивает Исрафилов, – больше внимания уделяется общественному мнению. Когда обсуждалось открытие школ в этом году, министр образования проводил онлайн совещания и с педагогами, и с членами общественного совета, и с родителями. Выслушаны были все мнения и на основе пожеланий принято оптимальное решение. Это правильный подход, и при таком подходе можно надеяться на позитивные результаты».

Эксперт в области образования Малахат Муршудлу заявила, что, по сути, неофициально наша страна перешла на 12-летку несколько лет назад, когда начали создаваться подготовительные группы. Раньше участие в них было необязательным, но сейчас оно обязательно.

По поводу других возможных нововведений эксперт отметила, что не представляет, как дошкольное образование может стать одной из ступеней школьного образования. Другое дело, что надо увеличить охват детей, посещающих детсады, но в стране нехватка государственных детсадов.

Комментируя возможность создания школ, специализирующихся на определенной ступени образования, Муршудлу сказала, что подобное есть, например, в Турции. Но в нашей стране в обозримом будущем ничего подобного ждать не стоит. В этом случае придется строить много новых школ, а это связано с большими расходами. Но в будущем, лет через 15-20, при благоприятных экономических показателях, к этому вопросу стоит вернуться.