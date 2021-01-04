Де Брюйне недоволен переговорами с «Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне не может договориться с клубом о новом контракте.

По информации The Telegraph, бельгийский футболист недоволен тем, что переговоры с «Сити» не продвигаются, ранее он отклонил поступившее предложение. Несмотря на то, что срок действующего контракта де Брюйне истекает летом 2023 года, несогласованный договор может стать проблемой.

Отмечается, что игрок на данный момент не собирается уходить из «Сити», а переговоры продолжатся в ближайшее время. Однако «Сити» окажется под серьезным давлением, если не договорится с де Брюйне до лета. (sports.ru)