Венгрия в политической или же геополитической архитектуре мира не очень-то заметная страна. Но на прошлой неделе внимание всех политических наблюдателей было приковано к этой стране.

Напомним, что на прошлой неделе в Венгрии прошли очередные парламентские выборы и всех фактически интересовал лишь ответ на один вопрос: останется ли премьер-министр Виктор Орбан на своем посту?

А так, последнее время Венгрия обращала на себя внимание благодаря некоторым обстоятельствам. Во-первых, это страна в ЕС и НАТО постоянно мешала Украине. Нет, мы вовсе не утверждаем, что, если не Венгрия Украину приняли бы в ЕС и НАТО. Нет, конечно, не так. Западные страны все заранее вычислили и знали, что новое расширение НАТО на Восток рано или поздно встретит военное сопротивление России. Но такие оппоненты, как Германия и Венгрия увеличивали инерцию ЕС и НАТО в процессе принятия решений, превратив их в нерешительные структуры.

Вторая деталь заключается в том, что после того, как Орбан стал премьер-министром, возникли заметные трения в отношениях Венгрии с ЕС. Орбан больше запомнился своими маневрами между ЕС и Москвой, своим оппонированием ЕС и призывами о том, что Венгрия должна строить отношения с Турцией.

Интересно, что люди голосуют за Орбана и его коалицию, но не поддерживают его анти-европейские призывы. Это подтвердилось и на последних выборах – Орбан вновь, в четвертый раз получил поддержку электората. Тут заметим, что Брюсселю оппонирует не только Будапешт, это есть специфический «восточноевропейский синдром». Дело в том, что интеграция в ЕС не стирала социально-экономическую разницу между западной и восточной Европой. Нет, эта разница остается. Даже самые оптимистические авторы Запада отмечают, что они еще долго сохранятся. Неслучайно, что стратеги Старого Мира рассуждают о «двухступенчатой модели» развития ЕС. Но социально-экономическая поляризация порождает классовые предрассудки.

Да, Орбан вновь остался у власти. Но его с победой поздравило считанное количество глав государств. Среди них был и Владимир Путин. Да, тот Путин, который в эти дни не щадит даже украинских детей. Но и тут есть интересная деталь: даже Путин понимает, что дорогу в ЕС постсоветским странам не закрыть, потому что самим им нечего предложить.

Поэтому, закрывая дорогу Украины в НАТО, Москва в то же время врата в ЕС оставляет открытой. К сожалению, кроме прочих есть брексит, т.е. британский прецедент в ЕС, который вводит людей в заблуждение.

Но Польша и Венгрия вместе взятые не сравнимы с Великобританией — не только в плоскости демократии и рыночной экономики, но и в военном измерении. Поэтому интерес венгерского электората к Орбану нам не совсем понятен. Но в политике такое бывает. Французские социологи отмечают такую деталь. В глубине души подавляющее большинство французов поддерживают правые ценности, но, чтобы застраховать себя от либеральных реформ правительства, на выборах они поддерживают левых. В Венгрии происходит тоже самое: люди голосуя за националистическую и протекционистскую политику Виктора Орбана заодно страхуют себя от слишком либеральных решений европейских политиков.