Данные 1,3 миллиона пользователей Clubhouse попали в Сеть

Ранее стало известно, что личные данные и телефоны 533 миллионов пользователей Facebook были выложены в сеть, а данные 500 миллионов пользователей соцсети LinkedIn были выставлены на продажу хакерами.

Согласно порталу, данные пользователей Clubhouse опубликовали на популярном хакерском форуме в бесплатном доступе. «Слитые» данные пользователей содержат такую информацию, как имя учетной записи, имя пользователя, привязанные аккаунты в Twitter и Instagram, количество подписчиков и подписок, дата создания аккаунта, приглашения в комнаты по имени пользователя.(РИА Новости)