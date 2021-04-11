Данные 1,3 миллиона пользователей Clubhouse попали в Сеть

Личные данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse оказались в свободном доступе в интернете, сообщает профильный портал Cybernews.
Ранее стало известно, что личные данные и телефоны 533 миллионов пользователей Facebook были выложены в сеть, а данные 500 миллионов пользователей соцсети LinkedIn были выставлены на продажу хакерами.
Согласно порталу, данные пользователей Clubhouse опубликовали на популярном хакерском форуме в бесплатном доступе. «Слитые» данные пользователей содержат такую информацию, как имя учетной записи, имя пользователя, привязанные аккаунты в Twitter и Instagram, количество подписчиков и подписок, дата создания аккаунта, приглашения в комнаты по имени пользователя.(РИА Новости)
| 2021-04-11T10:34:12+04:00 11 апреля 2021, 11:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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