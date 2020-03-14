Дания закрывает границы для иностранных туристов

Правительство Дании закрывает границы страны на время вспышки коронавируса. Об этом в пятницу на пресс-конференции объявила премьер-министр Метте Фредериксен.

«Все туристы и иностранцы, которые не могут доказать, что у них есть важная цель в Дании, не будут допускаться в страну», — отметила она. Датчанам въезд в страну не ограничивается.

Решение правительства вступает в силу в субботу в 10:00 мск. Контроль границы будут осуществлять полиция и ВС.

Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Дании выросло за сутки с 674 до 801. Министр иностранных дел Еппе Куфуд призвал жителей страны отказаться от зарубежных поездок без крайней необходимости.(ТАСС)