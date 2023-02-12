Дания закроет все оставшиеся центры тестирования Covid-19 к концу марта, однако, возможность пройти тестирование на коронавирус сохранится, сообщает The Local.

Это решение отражает ограниченный спрос на тестирование Covid-19 спустя чуть менее трех лет после начала пандемии в стране.

Закрытие финансируемых государством центров тестирования означает, что региональные органы здравоохранения больше не будут получать деньги от правительства для покрытия операционных расходов на них.

С момента появления в апреле 2020 года в датских центрах тестирования Covid-19 было проведено около 67 млн тестов ПЦР, включая 3,4 млн положительных тестов, согласно национальным данным.