Дания отправила Украине крупнейший на сегодняшний день пакет помощи на сумму 1,7 миллиарда датских крон. В него вошли транспортные средства, техника, средства ПВО и боеприпасы, направленные на укрепление способности Украины вести наступление в ближайшие месяц.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в заявлении на сайте Министерства обороны Дании. Отмечается, что эту технику запросила Украина.

«Материалы в пакете пожертвований важны для того, чтобы проложить путь украинским танкам и бронетанковой пехоте на передовой. В то же время мы усиливаем усилия по поддержанию центральных мощностей», — сказал и.о. министра обороны Троелс Лунд Поульсен.

В пакет помощи вошли бронированные ремонтно-эвакуационные и инженерные машины, машины и шланги для разминирования, минометные гранаты, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, мобильные полевые мосты и устройства для ночного видения. Также они выделили деньги на закупку ПВО и 50 миллионов евро на поддержку НАТО нелетальной техникой для Украины.