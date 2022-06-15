Защитник Дани Алвес покидает «Барселону».

Представители клуба сообщили бразильцу, что не будут продлевать контракт, действующий до 30 июня.

Приоритетным вариантом для игрока было продление соглашение с каталонцами, он даже был готов подписать контракт на год, в котором у клуба была бы опция об одностороннем расторжении соглашения после ЧМ-2022. Тем не менее «Барса» решила отпустить игрока свободным агентом.

У защитника есть несколько предложений от европейских клубов, которые он рассмотрит в ближайшее время.

Сам Алвес также попрощался с «Барселоной» в своем инстаграме.

В прошедшем сезоне Ла Лиги 39-летний футболист провел 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста. (sports.ru)