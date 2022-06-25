Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что лидеры G7 объявят о навязывании РФ дополнительных издержек из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Также стороны будут обсуждать возможности наращивания давления на Россию и минимизации издержек от санкций для глобальной экономики.

«Я думаю, что лидеры будут искать пути достижения двух целей… Продолжать привлекать господина Путина к ответу, увеличивать издержки его войны для него и его экономики при минимизации, насколько это возможно, последствий от растущих цен на нефть… для других стран», — сказал он.

Кирби уточнил, что Китай и его экономические практики, кража интеллектуальной собственности и принудительный труд станут одной из центральных тем для обсуждения в ходе саммита.

«Много внимания лидеров G7 будет уделено не только тому, как справляться с вызовами для мировой экономики, которые стали результатом… спецоперации, но и тому, как продолжать привлекать к ответственности Путина, обеспечить, чтобы он слышал [это] и подвергался издержкам и последствиям за то, что он делает. Так что будут некоторые объявления», — пояснил Кирби.