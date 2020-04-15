COVID-19 вернется через два года, считают ученые

Американские ученые из Гарвардского университета на основе компьютерной модели составили прогноз распространения COVID-19 на ближайшие пять лет. По мнению авторов, однократная блокировка не остановит новый коронавирус. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
В период, когда распространение COVID-19 в США, по мнению экспертов, достигло своего пика и власти начали говорить о возможном ослаблении жестких мер блокировки, ученые-медики из Школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана при Гарвардском университете решили построить вероятностную модель развития событий с новым коронавирусом SARS-CoV-2.
Результаты моделирования показали, что с большой долей вероятности COVID-19, также как и другие коронавирусы человека, вызывающие простуду, станет сезонным заболеванием с более высокими скоростями передачи в холодные месяцы.
К сожалению, отмечают авторы, на данный момент неизвестен уровень иммунитета, приобретенный в популяции, и как долго этот иммунитет продержится. Но весьма вероятно, что потребуются повторные периоды социального дистанцирования, чтобы предотвратить переполнение больниц. Ориентировочно это произойдет в 2022 году.
«Мы обнаружили, что одноразовые меры социального дистанцирования, вероятно, будут недостаточными для поддержания заболеваемости SARS-CoV-2 в пределах возможностей интенсивной терапии в Соединенных Штатах», — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования Стивена Кисслера (Stephen Kissler).
Авторы считают, что для того чтобы понять, когда будут превышены пороговые значения для повторного введения дистанцирования, требуется широкое вирусное тестирование. По мере появления лекарств и вакцин продолжительность и интенсивность блокировок могут быть скорректированы. Но пока нет другого средства борьбы с распространением SARS-CoV-2, кроме социальной изоляции.
В то же время, слишком жесткая изоляция, по мнению ученых, тоже может сыграть негативную роль, так как не позволит сформироваться иммунитету в популяции.
«Допуская периоды передачи вируса в период более высокой распространенности, можно ускорить приобретение коллективного иммунитета», — говорит еще один автор исследования Марк Липсич (Marc Lipsitch).
Согласно самому жесткому сценарию изоляции, «социальное дистанцирование было настолько эффективным, что практически не создавался коллективный иммунитет», говорится в статье. Поэтому наиболее эффективным ученые считают введение прерывистого режима изоляции.(РИА Новости)