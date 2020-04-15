COVID-19 вернется через два года, считают ученые

Авторы считают, что для того чтобы понять, когда будут превышены пороговые значения для повторного введения дистанцирования, требуется широкое вирусное тестирование. По мере появления лекарств и вакцин продолжительность и интенсивность блокировок могут быть скорректированы. Но пока нет другого средства борьбы с распространением SARS-CoV-2, кроме социальной изоляции.

В то же время, слишком жесткая изоляция, по мнению ученых, тоже может сыграть негативную роль, так как не позволит сформироваться иммунитету в популяции.

«Допуская периоды передачи вируса в период более высокой распространенности, можно ускорить приобретение коллективного иммунитета», — говорит еще один автор исследования Марк Липсич (Marc Lipsitch).