В Азербайджане выявлено еще 520 случаев заражения коронавирусом, 453 человекв вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Пять человек скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 804 585 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 791 656 человек вылечились, 9 773 скончались, число активных больных – 3 156 .

За прошедшие сутки проведено 3 303 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 091 597 тестов.