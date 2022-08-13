В Азербайджане выявлено еще 520 случаев заражения коронавирусом, 453 человекв вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Пять человек скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 804 585 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 791 656 человек вылечились, 9 773 скончались, число активных больных – 3 156 .
За прошедшие сутки проведено 3 303 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 091 597 тестов.