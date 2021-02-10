COVID-19 в Азербайджане: 147 новых случаев

В Азербайджане за последние сутки выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 236 заболевших, скончались четыре человека, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 231 509 случаев заражения COVID-19, из числа которых 225 914 человек вылечились, 3 167 – скончались. Продолжается лечение 2 428 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 298 тестов, в целом за все время пандемии – 2 470 908 тестов.

| 2021-02-10T17:06:52+04:00 10 февраля 2021, 17:09|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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