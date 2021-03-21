COVİD-19 в Армении: 18 умерших за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 183 713, сообщает в воскресенье Национальный центр страны по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отмечается, что, по состоянию на 20 марта, таких случаев было 183 127. Число выявленных случаев заражения за сутки – 586.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3348 человека (плюс 16 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 857 (плюс 2 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 168289. На лечении находятся 11 219 человек.