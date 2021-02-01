Coca-Cola построит свой завод в Азербайджане — Микаил Джаббаров

Сегодня местное представительство CocaCola — ООО «Azərbaycan Coca-Cola Bottlers» и министерство экономики подписали Меморандум о взаимопонимании.

Об этом на своей странице в «Twitter» написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В соответствии с соглашением, одна из крупнейших мировых компаний Coca-Cola построит свой завод в Азербайджане.

Министр отметил, что этот проект внесет вклад в поощрение инвестирования в другие регионы страны, развитие ненефтяного сектора, повышение экономической активности и открытие новых рабочих мест.