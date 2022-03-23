НАТО и США ожидают, что Беларусь может присоединиться к военной операции в Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

По данным канала, Беларусь уже готовит информацию для оправдания своего участия, но пока явных знаков о присоединении к операции нет.

«Вероятность того, что Беларусь вступит в этот конфликт, возрастает», — сообщил телеканалу источник из вооруженных сил НАТО.

Другой высокопоставленный представитель разведки НАТО заявил, что Минск «подготавливает почву, чтобы оправдать начало наступления белорусской армии на Украину».