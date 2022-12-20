В этом году знаменитой сети кинотеатров «CinemaPlus» исполняется 10 лет.

По этому случаю кинотеатр «CinemaPlus», расположенный в Торговом центре «Dəniz Mall», отметил свой 10-летний юбилей вместе с любителями кино. Кинотеатр устроил грандиозный фестиваль, в котором с удовольствием приняло участие большое количество гостей, сообщает #.

Фотозона, шары, флаги, аниматоры от компании «Dolivets Events» и ростовые куклы с сопровождением профессиональной музыкальной группы «Merry Band» радовали не только детей, но и взрослых.

Рекламное агентство «ArtEast Group» устроило фотосессию гостям и зрителям с участниками шоу-программы фестиваля.

Но на этом сюрпризы не закончились и «CinemaPlus» решил порадовать так же всех акцией, специально подготовленной к такому дню.

Покупая онлайн билеты, можно выиграть различные подарки от компании «Soliton». Акция будет действовать до 31 декабря.

Сеть кинотеатров «CinemaPlus» не нарушая своих традиций, в очередной раз провела очень яркий фестиваль, не забывая радовать всех своих поклонников.

В сеть кинотеатров «CinemaPlus» входит 10 кинотеатров, 50+ экранов и 5000+ посадочных мест. CinemaPlus впервые в Азербайджане применила мировую систему Dolby Atmos.