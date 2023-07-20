Командование частной военной компании «Вагнер» разрешило заключенным, которые были завербованы для войны в Украине, вернуться домой, пишут «Важные истории».

Издание изучило сообщения в закрытых чатах, связанных с ЧВК. Выяснилось, что в настоящее время зеки из «Вагнера» находятся в отелях Анапы в ожидании помилования. Большинство собираются отпустить в день окончания контракта, но некоторым разрешат уехать раньше.

По данным издания, бывшие заключенные живут в поселке Витязево — в отелях «Релакс», «Кактус» и «Калипсо». Сутки здесь стоят от 2300 до 7200 рублей в зависимости от загруженности. В одном из чатов сообщили, что в отелях сейчас находятся около 400 «вагнеровцев», их не выпускают за территорию гостиниц. Некоторые из бывших заключенных ведут разгульный образ жизни: бесконтрольно употребляют алкоголь, пропивают и закладывают медали.

Ранее ASTRA писала, что наемники ЧВК «Вагнер» заняли большинство гостиниц в Краснодаре. По данным телеграм-канала, там они проводят отпуск. Большинство номеров забронированы до августа. При этом местные жители жалуются на пьянство и хулиганство с их стороны. Один из наемников даже пытался задушить работника отеля — его приехали обезвреживать три машины Росгвардии.

Основатель ЧВК Евгений Пригожин говорил, что всего им удалось завербовать 50 000 заключенных, из которых около 20% погибли на войне с Украиной. Примерно за неделю до мятежа он рассказал, что с фронта в Россию вернулись 32 000 осужденных. Пригожин утверждал, что среди тех, кто вышел на свободу после войны, было зарегистрировано 83 преступления. (moscowtimes.ru)