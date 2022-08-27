В разгар «инжирного» сезона в Баку уже четвертый год подряд проходит Фестиваль инжира, организованный сообществом кулинаров – любителей Azeri Home Chef.

Как сообщает #, фестиваль прошел в ресторане Bagda.az, окруженном дачными домами в поселке Бильгя.

Вокруг — инжировые деревья, виноград, теплый морской ветер Апшерона. Гостей угощают десертами и вареньем из желтого инжира, ароматным чаем. Все разговоры участников фестиваля лишь о том, что апшеронский инжир — лучший в мире! Кто бы спорил, тем более, что наш инжир действительно называют одним из чудес Апшерона!

Руководитель и основатель сообщества Azeri Home Chef Фахранда Гасанзаде рассказывает # о традициях фестиваля, о мастерстве и креативе кулинаров, принимающих участие в традиционном кулинарном конкурсе, о варенье из инжира, которая готовит ее мама и древнем, но дошедшим до наших дней традиционном азербайджанском лакомстве инжир-фарадж.

Конкурсный стол как всегда приятно удивил жюри, в которое вошли известные шеф повара Максим Головин, Сеймур Джавадов и Руфат Алияров.

В результате «упорного» гастрономического баттла лучшим было признано блюдо Гюльсум Алиевой — трехярусный торт из инжира. Второе место заняла Маргарита Гунько, «бронза» фестиваля — у Мехрибан Алиевой. В пятерку лучших кулинаров фестиваля также вошли Тарана Алекперова и Севда Ахундова.

# предлагает обширный фоторепортаж с прошедшего события: