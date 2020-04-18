Что за жизнь на Востоке без…

17 апреля состоялось первое заседание весенней сессии парламента Таджикистана, во время которого Рустам Эмомали, председатель (мэр) города Душанбе и старший сын президента Таджикистана, был единогласно избран спикером Маджлиси Милли, верхней палаты парламента, и де-юре стал официально вторым человеком после главы государства.

То есть, уже сейчас, в случае отставки, смерти или недееспособности главы государства, Рустам Эмомали сможет занять пост президента.

Биография у парня, конечно, «образцовая». Папа постарался. В 2006 году в 19-летнем возрасте он вступил в правящую, президентскую Народно-демократическую партию Таджикистана. В том же году параллельно с учебой начал работать в качестве главного специалиста отдела сотрудничества с Всемирной торговой организацией министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан. В 2011-2012 гг. работал в должности начальника управления организации борьбы с таможенными правонарушениями Таможенной службы при правительстве. В 2012-2013 гг. работал в качестве заместителя начальника Таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан.

В ноябре 2013 года в возрасте 26 лет Рустам Эмомали получил звание генерал-майора.

Указом президента республики от 16 марта 2015 года назначен директором Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией. Работал начальником Таможенной службы. Указом президента от 4 апреля 2017 г. назначен председателем Душанбе.

С 2012 года Рустам Эмомали возглавляет Федерацию футбола Таджикистана.

А еще, за прилежную работу папа наградил его государственным орденом «Зарринтодж» (Золотая корона).

Некоторые эксперты считают Рустама Эмомали потенциальным кандидатом на пост президента Таджикистана. Президентские выборы в Таджикистане намечены на осень нынешнего года, но пока ни действующий президент Эмомали Рахмон, ни его сын не заявили об участии в них.

Действующая Конституция Таджикистана была принята на референдуме 6 ноября 1994 года, когда в стране шла гражданская война. В 1999 и 2003 годах в нее через процедуру плебисцита были внесены поправки. Поправки 2003 года позволили президенту Эмомали Рахмону оставаться у власти на два семилетних срока — до 2020 года.

Однако в мае 2016 года в ходе прошедшего референдума большинство жителей Таджикистана поддержало внесение изменений в конституцию страны. И эти поправки в основной закон разрешили действующему президенту Эмомали Рахмону переизбираться на новые сроки без ограничений, а также снизили с 35 до 30 лет возрастной ценз для кандидатов в президенты, что как раз и дает теперь возможность старшему сыну Рахмона — Рустаму Эмомали — осенью выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, если его отец решит отойти от дел.

Но даже при таком исходе на полный покой сам глава государства, похоже, не собирается. За Рахмоном сохраняется пожизненный титул лидера нации, подкрепленный гарантированной Конституцией возможностью контролировать принятие всех важнейших политических решений. Теперь вопрос лишь в том, когда таджикский лидер Эмомали Рахмон решит доверить сыну бразды правления.

А некоторые эксперты даже полагают, что после нынешнего нового назначения сына президент Рахмон может расслабиться и признать эпидемию COVID-19, объявить о режиме ЧС и мерах изоляции граждан.

Нельзя забывать о том, что Эмомали Рахмон руководит Таджикистаном более четверти века, и за эти годы превратился фактически в диктатора своей страны. Международные правозащитные организации критикуют президента Рахмона за ущемление религиозных прав людей, давление на гражданское общество и отсутствие политического плюрализма в стране.

При этом в Таджикистане нередко и без оснований блокируют доступ к популярным соцсетям и новостным порталам, а в тюрьмах сидят более 150 политзаключенных.

И судя по тому карьерному пути, который безропотно прошел сын президента, ломать существующее положение вещей он тоже не намерен.