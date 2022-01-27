На зеркало неча пенять, коли рожа крива

(русская пословица)

Слово «образование» — производное от древнерусского и старославянского «образъ» («вид, облик, изображение, икона, способ»). Его корень — раз — и оно этимологически соотносится со словами «разить», «резать». И если суммировать, то образование – то, что вырезается, выбивается. А что «вырезает» в душах подрастающего поколения образование в Азербайджане? Если судить по тому, что лицезрим, — картина, прямо скажем, удручающая…

В азербайджанском сегменте Сети распространились кадры, на которых учащиеся одной из средних школ столицы, игнорируя находящегося в классе учителя, творят настоящий беспредел: задирают ноги на парту, разгуливают по классу с портретами, снятыми со стен, и даже замахиваются на педагога. На коротком видео также видны нарисованные на партах атрибуты воровского мира и намалёванное имя одного из авторитетов.

Как выяснилось позже, инцидент произошёл на уроке географии, на занятии педагога с 43-летним стажем. Согласно инструкции, как и полагается, учителю объявили выговор, а главных действующих лиц видео и их родителей пригласили в полицию. Были ещё и сопровождающие сие событие комментарии официальных структур, но мы не будем их приводить, поскольку, опираясь на многолетний опыт, знаем: они ровным счётом гроша ломаного не стоят, так, дежурные фразы опасающихся потерять своё тёплое местечко чиновников.

Почему появление этого видео вызвало бурю протеста в азербайджанском сегменте социальных сетей? Может это вызвано шокирующим характером кадров? Да в общем то — нет. Об уровне дисциплины в школах страны осведомлён практически каждый, кто чуть больше, кто чуть меньше. Может нас удивила наглость подрастающего поколения? Вряд ли, мы же сталкиваемся с проявлением похожего хамства практически ежедневно, если и не в реальной жизни, то в виртуальной – 100 процентов. А может мы возмутились спонтанной реакцией Минобразования, заявившего, что ещё предстоит выяснить, на самом ли деле эти кадры сняты в Азербайджане? Хотя на видео прекрасно видно, что на партах написаны имена Ровшан, Нихад, Али. Не Гвинея-Бисау же! Но, нет, пожалуй, и реакция Минобразования нас не смутила. Как говорится, не впервой… Ну, а что? Думаем, общество отреагировало по инерции: не хорошо, значит – плохо! Все в один голос поносят родителей юных хулиганов, систему образования. Складывается такое впечатление, что обсуждается событие, произошедшее где-то далеко за тридевять земель. А ведь перед нами просто поставили зеркало, если можно так выразиться. И всё происходящее – эта наша с вами реальность. И как говорил классик, «на зеркало неча пенять…». Если общество больно (на этот раз это проявилось в системе образования), виноваты все без исключения.

Вот скажите на милость, как школа может воздействовать на нерадивого ученика, отпрыска хамоватых родителей, взрастивших своё чадо ничуть необременённым нравственными ценностями? Оставить на второй год? Что вы!? Упаси Господь! Это уже давно не практикуется. У нас ведь образование всегда должно быть на высоте! Может учитель накричит на ученика? Ни в коем случае! Это может зафиксировать любой присутствующий в классе и выставить на всеобщее обозрение в социальную сеть. И всё! В лучшем случае педагог отделается дисциплинарным взысканием. Ну, а о рукоприкладстве даже речи не идёт. Тут уже родители, не дожидаясь официальных мер, могут запросто прийти и накостылять учителю. И тут следует просто признать: школа, учитель, да и вся система образования сегодня не имеют в наличии каких-либо действенных механизмов усмирить пыл зарвавшегося юнца. Но это только одна сторона проблемы.

К сожалению, сегодня имидж педагога серьёзно подмочен. И восстановить его пока не представляется возможным. О каком авторитете может идти речь, если педагог предстаёт перед своим подопечным обыкновенным взяточником? Как заставить ребёнка уважать человека, который из кожи вон лезет, лишь бы занизить ему оценки и заставить родителей раскошелиться на дополнительные занятия? Как объяснить школьнику, что кипы бюллетеней под полами учителей во время всяких там выборов – это проявление их «правильных политических убеждений»? Как ни крути, но доля вины в том, что сегодня педагог не пользуется былым уважением, есть и в самих педагогах. Тут можно, конечно же, посетовать на низкую зарплату. Но представители старшего поколения, а в особенности те, кто не понаслышке знает о быте учителей прошлого, не дадут соврать: зарплата и при совке у педагогов была не ахти. Но были принципы, была совесть, была ответственность.

А что же дальше? А ничего, всё по-прежнему. Поговорим, повозмущаемся, и забудем. До следующего раза, до следующего шокирующего (хотя, какой там шок?) видео. Потому как косметическими мерами исправить ситуацию в системе образования невозможно. Можно просто делать вид, принимать хорошую мину при плохой игре, строить из себя дурачков, но изменить что-то – увольте! Это просто бег по замкнутой кривой. И как скоро это признают боссы от образования (именно признают, а не поймут, потому как всё ясно как божий день, тут нечего понимать), тем быстрее лёд тронется. А пока… завтра с утра опять на занятия.