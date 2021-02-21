Что толкает Иран в более тесные объятия России?

Ситуация вокруг иранской ядерной программы стоит на повестке дня у новой администрации Белого Дома. Администрация Байдена уже отменила сентябрьский запрос США на восстановление санкций ООН в отношении Ирана, что не получило поддержки в Совете Безопасности ООН.

В ответ на это глава МИД Ирана Джавад Зариф призвал безоговорочно отменить все санкции против Ирана. «США признали, что претензии Помпео в отношении Резолюции 2231 не имеют правовой основы. В соответствии с Резолюцией 2231 США должны безоговорочно и эффективно отменить все санкции, введенные Трампом. После этого мы сразу отменим все наши шаги [по сокращению обязательств]». — написал Зариф в пятницу в Twitter.

Однако этот шаг американцев в отношении Ирана еще не означает, что американцы завтра же вернутся к СВПД ( ядерная сделка с Ираном). Для администрации Байдена важно, получить гарантии и для своих других союзников, таких как Израиль и Саудовская Аравия.

Президент Байден уже провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, министр обороны США Ллойд Остин позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману, чтобы «подтвердить стратегическое оборонное партнерство между Соединенными Штатами и Королевством», а Белый дом во вторник анонсировал первый телефонный звонок Джо Байдена королю Саудовской Аравии.

Параллельно этому на этой неделе Вашингтон исключил из списка террористических организаций йеменскую группировку «Ансар Аллах», которая практически ежедневно наносит удары по территории Саудовской Аравии, а еще ранее Пентагон прекратил проведение боевых операций в Йемене, что вызвало беспокойство у саудовцев.

С другой стороны, Иран, который, по понятным причинам, не доверяет США, сближается с Россией, проводит активные переговоры и даже проводит совместные военные учения в Индийском океане в надежде перестраховать себя в случае неудачи переговорного процесса. Сам же Тегеран намерен полностью выйти из соглашения от 23 февраля, справедливо ссылаясь на то, что «США и ЕС сами из него вышли».

Ситуацию прокомментировал # иранист Николай Козаков.

По его мнению, сближение Ирана с Россией является вынужденным.

«Большинство иранского истеблишмента отдало бы предпочтение сотрудничеству экономического и политического характера с европейскими странами или с Китаем, но при нынешних обстоятельствах и раскладах фактически кроме России им взаимодействовать не с кем», — сказал он.

По его словам, консервативное крыло Ирана смотрит на Россию как на союзника с определенными оговорками, ведь нужно понимать, что никаких перемен в отношениях с США ожидать не стоит.

«Более того, сейчас даже европейские страны говорят о том, что санкции с Ирана не стоит снимать в полной мере, а по вопросам иранской ракетной программы и правам человека санкции должны остаться. Все это толкает Иран в более тесные объятия России, что обусловлено текущей расстановкой сил. Естественно, в другой обстановке мы такой интенсификации в отношениях не видели бы», — подчеркнул аналитик.

Эксперт, говоря о возможных переговорах между Ираном и «шестеркой», сказал, что Тегеран сейчас разочарован в американцах.

«В Иране ожидали, что Байден пойдет на диалог с Ираном и снятие санкций, но этого не произошло. В результате Иран отошел к своей прежней концепции «кнута и пряника», когда они обстрелами американских баз в Ираке со стороны своих проксисил будут доказывать, что промедление договоренностей с Тегераном может дорого обойтись для американцев», — подчеркнул он.

Аналитик напомнил, что совсем недавно над американскими базами в иракском городе Эрбиль пролетели ракеты и беспилотники, и это была спланированная акция со стороны Ирана, чтобы напомнить американцем о себе. «Иранцы таким образом хотят спасти СВПД, однако американцы не торопятся, потому что хотят внести определенные корректировки в эту сделку», — резюмировал он.