На заседании Совета безопасности ООН 20 декабря практически все участники высказались за разблокирование Лачинской дороги. Причем из контекста выступлений выходило, будто виновата в этом больше азербайджанская сторона.

МИД Азербайджана выступило с комментарием по поводу этих обсуждений. В нем сказано, что в своем заявлении представитель Азербайджана отверг претензии, выдвинутые Арменией о закрытии Лачинской дороги, «блокады» армянского населения и «гуманитарной катастрофы».

Было отмечено, что «ни правительство Азербайджана, ни протестующие не перекрывали дорогу». «Режим движения граждан, транспортных средств и грузов по дороге остается без изменений, а миротворцы продолжают выполнять свои обязанности по регулированию движения на дороге. На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как беспрепятственно проезжает разного рода транспорт, в том числе машины скорой помощи и колонны с гуманитарной помощью», — говорится в комментарии МИД Азербайджана.

Нет никаких препятствий для поставок товаров или оказания основных медицинских услуг местным жителям, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

При этом указывается, что в последние дни по дороге беспрепятственно проходили автоколонны Международного комитета Красного Креста.

Правительство Азербайджана неоднократно заявляло, что готово оперативно решить все гуманитарные потребности, с которыми могут столкнуться армянские жители региона. Исходя из этого, правительство Азербайджана находится в тесном контакте с местным представительством МККК.

При этом на заседании в СБ ООН большинство членов высказались за продолжение переговоров между Арменией и Азербайджаном с целью нормализации отношений. «Мы высоко ценим призывы к взаимному признанию суверенитета и территориальной целостности как основы мира», — говорится в комментарии МИД Азербайджана.

В то же время вызывает глубокое разочарование то, что некоторые государства, входящие в состав Совбеза ООН, занимают предвзятую позицию.

«Как было заявлено в ходе обсуждений, Азербайджан отвергает вмешательство в свои внутренние дела и призывает другие страны воздерживаться от любых заявлений против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», — отмечено в комментарии МИД.

Официальный Баку призвал международное сообщество убедить Армению откликнуться на предложение Азербайджана, прекратить свои политические и военные провокации, отказаться от агрессивной риторики и действий и добросовестно подойти к прямым переговорам, чтобы найти мирное дипломатическое решение всех вопросов в рамках межгосударственных отношений между Баку и Ереваном.

Тут интересно, обязывает ли к чему-то официальный Баку общая тональность выступлений членов Совбеза ООН? Что значат эти оценки? У нас что-то не в порядке с внешней политикой? Или мы видим здесь неплохой результат работы армянской пропаганды, воздействия на международное сообщество в нужном ей ключе? Что должен предпринять Азербайджан в такой ситуации?

На эти вопросы # ответили известные аналитики.

Политолог, эксперт в области безопасности Ильхам Исмаил:

— Суть дискуссии членов Совбеза ООН по Лачинскому коридору на основе запроса Армении носит скорее гуманитарный, чем политический характер. Представьте себе, что во время 44-дневной войны вопрос Азербайджана не был допущен к обсуждению в Совете Безопасности ООН, несмотря на то, что инициатива была со стороны Франции. Вынесение на обсуждение экологической акции менее серьезно, чем война, однако армянская пропаганда и здесь сыграла свою роль, крича на весь мир о каком-то «геноциде», а также инициативы Франции и, конечно принципы гуманизма. Хотя тон призыва Франции «открыть дорогу без предусловий» в ходе обсуждения был высоким, выступления других участников были только призывами, и это обсуждение ни к чему Баку не принуждает.

На протяжении 27 лет резолюции Совбеза ООН призывали Армению покинуть территории Азербайджана, но Армения даже не пыталась это сделать. Сейчас, вопреки нашим обоснованным протестам, они максимум что выдвигают — «откройте дорогу ради мира». Это призывы, а не обязательства.

Конечно, не было сомнений в том, что армяне будут вести информационную пропаганду под предлогом экологических акций. Нашим внешнеполитическим органам было бы правильнее учесть это и предоставить ООН и другим международным организациям подробную информацию о беззакониях на Лачинской дороге и провозе опасных грузов, пропуске террористов, оружия и военной техники на территорию Азербайджана. К сожалению, наша внешняя политика следует за событиями, а не принимает превентивных мер.

Армянская пропаганда неизменна уже более 100 лет. Они создают образ «многострадальной» нации и кричат на весь мир, что против них якобы собираются совершить геноцид, намеренно драматизируют происшествие, обвиняя нас в создании гуманитарной катастрофы. На самом деле члены Совета Безопасности ООН прекрасно понимают, что никакой катастрофы не произошло. К сожалению, и сегодня действует политика «крокодиловых слез» армян, и необходимо отметить роль их диаспоры тоже.

В первую очередь Азербайджан должен продолжить начатую им акцию протеста и потребовать выполнения своих условий. Прежде всего, это создание контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской государственной границе на Лачинской дороге. Потому что при отсутствии механизма контроля сепаратисты будут незаконно эксплуатировать наши природные ресурсы и вывозить сырье из страны. При этом оружие и военная техника по-прежнему будут поставляться Вооруженным силам Армении в Карабахе. С мониторингом наши дела не заканчивается. Мы должны создать КПП и контролировать въезд и выезд вместе с российскими миротворцами.

Политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков:

— Обсуждение в Совбезе ООН никого из его участников ни к чему особенно не обязывало. Высказаны пожелания, озабоченности, прозвучали определенные призывы, но к практической политике они особого отношения не имеют.

Само обсуждение проводилось на уровне вторых лиц. То есть, большинство членов Совета безопасности были представлены заместителями глав миссий этих стран. Ну и в основном, я еще раз повторяю, их заявления носили «призывный» характер. Поэтому понятно – Армения пытается таким способом оказать на Азербайджан информационно-дипломатическое давление. Но я не думаю, что какие-то особые дивиденды она из этого извлечет.