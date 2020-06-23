Что наобещал народу Путин перед плебисцитом

Сегодня Владимир Путин в очередной раз выступил с телеобращением к россиянам. Он рассказал об итогах борьбы с коронавирусом, о мерах поддержки бизнеса и граждан, а также анонсировал изменения, которые будут действовать в следующем году. Российские СМИ приводят основные тезисы президента:

доплаты медикам продлят до конца лета, работникам детских интернатов и домов престарелых — до 15 сентября. Эти деньги будут учитываться при расчете отпускных;

с 1 января 2021 года ставку НДФЛ поднимут с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Повышенный налог будут брать только с части доходов, превышающей 5 миллионов рублей. Вырученные средства (около 60 миллиардов рублей в год) пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями;

в июле семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. Деньги начислят автоматически;

семьи, где оба родителя потеряли работу во время эпидемии, получат по 3 тысячи рублей на каждого ребенка и повышенное пособие по безработице в июне и июле;

льготная ипотека по ставке 6,5% будет расширена. Теперь по такой ставке можно будет приобрести жилье стоимостью до 6 миллионов рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 миллионов рублей;

100 миллиардов рублей будет выделено дополнительно из бюджета на программу льготного кредитования компаний в 2%. Поддержку гарантируют только тем, кто сможет сохранить рабочие места;

с 1 июля налоговый режим на самозанятых распространится на все регионы России. Получить его можно будет не с 18, а с 16 лет. Все самозанятые получат налоговый капитал в размере одного МРОТ;

налог на прибыль IT-компаний будет снижен с 20% до 3%, страховые взносы — с 14% до 7,6%;

иностранные компании, контролируемые россиянами, будут платить по 5 миллионов рублей в год в виде налогов без дополнительной отчетности.

Президент Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля.