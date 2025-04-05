9 апреля, Центральноевропейская культурная платформа под председательством Венгрии представит в Азербайджанском национальном музее ковра выставку «Что мы будем одевать в будущем?». На выставке будут представлены ручные работы дизайнеров-модельеров из стран-членов Центральноевропейской культурной платформы (Австрии, Чехии, Венгрии, Словакии) и Азербайджана, сообщили # в музее.

28 талантливых студентов, получающих образование в сфере моды и дизайна представят на совместной выставке уникальные образцы одежды, изготовленные из натуральных переработанных материалов с использованием различных техник.Своими работами дизайнеры-модельеры демонстрируют трансформационный потенциал биоматериалов и текстиля, выступая против традиционного понятия отходов. Они также привлекают внимание к роли оригинальности, интуиции, независимого и критического мышления в современном дизайне, а так же указывают на возможность повышения экологичности индустрии моды путем масштабирования повторной переработки.

Проект, изучающий связи между устойчивостью и модой, открывающий различные подходы и пути решения организован Центральноевропейской культурной платформой, Посольством Венгрии в АР и Азербайджанским национальным музеем ковра.

Выставка продлится до 13 апреля.