Сегодня состоится встреча Сенаторов США с президентом Украины Владимиром Зеленским с помощью Zoom, сообщает The Hill. Отмечается, что встреча станет первым случаем, когда весь Сенат сможет поговорить с украинским лидером с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину.

Встреча пройдет в то время, когда законодатели США работают над выделением новой помощи Украине на миллиарды долларов, и дает Зеленскому возможность напрямую рассказать членам Конгресса о том, что нужно его стране во время отражения российского вторжения.

По всей видимости, Зеленский поднимет вопрос введения бесполетной зоны — No-Fly Zone над Украиной, к чему он упорно призывает НАТО, чтобы остановить российские авиаудары по мирным украинским городам и жилым кварталам. В НАТО отказываются, заявляя, что введение бесполетной зоны над Украиной может привести к полномасштабной войне в Европе. США также не поддерживают идею No-Fly Zone.

Украина считает, что закрытое небо сразу же остановит эскалацию и поможет завершить войну, поэтому добивается того, чтобы военные силы стран-членов альянса патрулировали воздушное пространство над Украиной, сбивая самолеты или вертолеты-нарушители. Это позволило бы остановить ракетно-бомбовые удары по украинским городам, от которых погибают мирные жители.

В своем вчерашнем обращении президент Владимир Зеленский резко раскритиковал НАТО за нежелание закрывать небо над Украиной, назвав саммит НАТО 4 марта «слабым и растерянным» и отметил, что, судя по всему, «не все считают борьбу за свободу для Европы целью № 1». Президент добавил, что, по мнению руководства Украины, страны НАТО сами создали нарратив о том, что закрытие неба над Украиной якобы спровоцирует агрессию России против НАТО.

«Это самогипноз тех, кто слаб и не уверен, хотя может владеть оружием в разы сильнее, чем есть у нас… Вы должны были думать о людях и о человечности. О чем вы думали на том заседании? Все люди, которые погибли с этого дня, погибнут в том числе из-за вашей слабости и разъединенности… Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли вы защитить свои страны. От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитые за нашу общую Европу и свободу, за наше совместное будущее», — сказал Зеленский.

Выступление Зеленского транслировалось на больших экранах, установленных на площадях в десятках городов мира — в Вильнюсе, Франкфурте-на-Майне, Тбилиси, Братиславе, Праге, Лионе, Париже. В ходе своего выступления лидер Украины обратился напрямую к народам Европы, которые собрались на улицах в количестве не менее 200 тысяч человек, чтобы услышать лидера страны, противостоящей абсолютному злу — Зеленский призвал их не молчать, выходить на улицы и поддерживать Украину.

«Я хочу сказать народу Европы — не молчите. Выходите на улицы. Поддержите Украину. Поддержите нас в нашей борьбе и наши цели. Потому что если Украина не выстоит, то и Европа не выстоит. Если падет Украина, падет и Европа. Пожалуйста, не молчите, не закрывайте глаза, выходите и поддержите Украину всеми силами. Если мы победим, и я верю, что мы победим, это будет победа демократического мира, это будет победа нашей свободы, это будет победа добра над злом, и, если мы победим, мы станем процветающими как Европа, и Европа расцветет как никогда раньше. Слава Украине!», — заявил Зеленский.

И да, обращение к населению стран-членов НАТО уже остается единственным выходом для украинского лидера. Только они сейчас могут оказать воздействие на свои правительства, чтобы была объявлена No-Fly Zone, поскольку мнение электората в демократических странах является решающим, отмахнуться от требований людей там не могут.

Отметим, что по данным опроса Reuters/Ipsos, бесполетную зону над Украиной поддерживают 74% американцев. Как отмечает агентство, введение бесполетной зоны над Украиной поддерживает и подавляющее большинство республиканцев и демократов.

В интернете уже создана международная петиция в НАТО по введению бесполетной зоны. Она уже набрала более миллиона подписей.

В настоящее время страны-союзники не слишком поддерживают эту идею. Основным аргументом они называют риск «Третьей мировой войны». В частности, пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что закрытие неба над Украиной нуждалось бы в «расположении войск США», что, по ее мнению, означало бы прямую войну с Россией, которую США «не планируют». А вчера, 5 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что введение бесполетной зоны над Украиной привело бы к началу полномасштабной войны в Европе. «Союзники соглашаются, самолеты НАТО не должны действовать над украинским воздушным пространством», — добавил он, подтвердив, что это общее решение.

Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что есть страны, готовые «защитить украинское небо». «Есть такие страны, я не буду их называть», — ответил Кулеба на вопрос украинского журналиста, есть ли государства, которые согласились защищать украинское небо.

Отметим, что закрытие неба должно сопровождаться военными мероприятиями — во-первых, патрулированием военной авиацией, во-вторых, охраной системами противовоздушной обороны или ракетными комплексами «земля-небо». Также необходима система мониторинга неба.

В случае наличия таких ресурсов, военные самолеты, нарушающие зону, запрещенную для полетов, как правило, сбиваются, а само авиапространство активно мониторится радарами и космической разведкой.

Примеров успешного внедрения No-Fly Zone в мировой истории достаточно. Во время войны на Балканах ООН в 1992 году приняла решение о закрытии авиапространства над Боснией и Герцеговиной — эпицентром балканских войн 90-х. Совет Безопасности ООН также дал добро на No-Fly Zone над Ливией во время конфликта там после восстания и войны против режима Каддафи.

После войны в Персидском Заливе 1991 года, США и союзники — члены антисаддамовской коалиции установили зоны, запрещенные для полетов на севере и юге Ирака, — где Саддам Гусейн угрожал курдам на севере и соседнему Кувейту на юге, на который он перед тем напал. На это решение не было мандата ООН, но была воля США и союзников.

Сейчас Совбез ООН не планирует принимать резолюцию о закрытии неба над Украиной, а НАТО не планирует выполнять это решение. Изменить их позицию могут только избиратели, мнением которых правительства западных стран пренебречь не могут. А судя по тому, что антипутинское движение в мире набирает обороты, остается большая вероятность, что страны НАТО все же найдут решение этого вопроса, пусть и обходным путем, без официального решения альянса. Это может быть предоставление Украине боевых самолетов, как обещал 8 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и перекрытие западной части Украины и определенной части правобережной части страны системами Пэтриот производства США, расположенными на территориях членов НАТО Польши и Румынии.

Будем надеяться, что будет найдено такое решение, чтобы и «волки были сыты, и овцы целы».