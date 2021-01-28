ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме переносить не будут

Международный союз конькобежцев (ISU) и организационный комитет чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме (Швеция) не стали отменять турнир или переносить сроки его проведения. Об этом сообщает «РБК-Спорт».

По информации источника, 28 января прошло заседание совета ISU, на котором рассматривался вопрос о проведении ЧМ по фигурному 2021 года.

Отметим, что российские фигуристы выступят на ЧМ 2021 года под названием «Федерация фигурного катания на коньках России» (Figure Skating Russia).

Напомним, что ЧМ пройдет с 22 по 28 марта.