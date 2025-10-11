Сегодня в отборочном этапе чемпионата мира-2026 по футболу в европейской зоне пройдут еще восемь матчей.
Как сообщает İdman.Biz, сборная Турции, входящая в группу E, сыграет в гостях против Болгарии.
В другом матче этой же группы Испания примет Грузию.
ЧМ-2026
Отборочный этап
11 октября
Группа E
22:45 Болгария – Турция
22:45 Испания – Грузия
Турнирное положение: Испания – 6 очков, Грузия – 3, Турция – 3, Болгария – 0.
Группа F
20:00 Венгрия – Армения
22:45 Португалия – Ирландия
Турнирное положение: Португалия – 6 очков, Армения – 3, Венгрия – 1, Ирландия – 1.
Группа I
20:00 Норвегия – Израиль
22:45 Эстония – Италия
Турнирное положение: Норвегия – 15 очков, Италия – 9, Израиль – 9, Эстония – 3, Молдова – 0.
Группа K
17:00 Латвия – Андорра
22:45 Сербия – Албания
Турнирное положение: Англия – 15 очков, Албания – 8, Сербия – 7, Латвия – 4, Андорра – 0.