Сегодня в отборочном этапе чемпионата мира-2026 по футболу в европейской зоне пройдут еще восемь матчей.

Как сообщает İdman.Biz, сборная Турции, входящая в группу E, сыграет в гостях против Болгарии.

В другом матче этой же группы Испания примет Грузию.

ЧМ-2026

Отборочный этап

11 октября

Группа E

22:45 Болгария – Турция

22:45 Испания – Грузия

Турнирное положение: Испания – 6 очков, Грузия – 3, Турция – 3, Болгария – 0.

Группа F

20:00 Венгрия – Армения

22:45 Португалия – Ирландия

Турнирное положение: Португалия – 6 очков, Армения – 3, Венгрия – 1, Ирландия – 1.

Группа I

20:00 Норвегия – Израиль

22:45 Эстония – Италия

Турнирное положение: Норвегия – 15 очков, Италия – 9, Израиль – 9, Эстония – 3, Молдова – 0.

Группа K

17:00 Латвия – Андорра

22:45 Сербия – Албания

Турнирное положение: Англия – 15 очков, Албания – 8, Сербия – 7, Латвия – 4, Андорра – 0.