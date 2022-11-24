Сборная Португалии обыграла команду Ганы в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Встреча, прошедшая на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе, завершилась со счетом 3:2. У победителей голами отличились Криштиану Роналду (с пенальти), Жоау Феликс и Рафаэл Леау. У африканской команды забитые мячи на счету Андре Айю и Османа Букари.

Благодаря этому точному удару Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира. Ранее 37-летний игрок отличался голами на мундиалях 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.

(«Газета.Ru»)