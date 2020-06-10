Члены Европарламента распространили заявление в связи со строительством дороги между Арменией и Нагорным Карабахом

Докладчик Европарламента по Азербайджану Желена Завко, докладчик ЕП по Армении Траян Бэсеску, Председатель делегации, сопредседатель Парламентского комитета сотрудничества Европарламента по Азербайджану, Армении и Грузии Марина Кальюранд распространили совместное заявление в связи со строительством нового шоссе между Арменией и Нагорным Карабахом.

Как передает АПА, в совместном заявлении содержится призыв к урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках международно признанных границ Азербайджана: «В ближайшее время начнется объявленное в прошлом году строительство третьей магистрали, соединяющей Армению и Нагорный Карабах. Эта новая дорожная инфраструктура соединит Капан в Армении с Гадрутом в Нагорном Карабахе, проходят через оккупированные Губадлинский и Джабраилский районы.

В принципе, мы поддерживаем проекты, способствующие региональному сотрудничеству, связям и межличностным контактам в Восточном партнерстве. При этом решение о строительстве этой магистрали было принято без согласия компетентных органов Азербайджана – в нарушение норм международного права. Кроме того, это может символически закрепить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов. Поэтому мы очень сожалеем об этой инициативе, поскольку она не способствует созданию условий, способствующих доверию, миру и примирению. Мы вновь заявляем о нашей неизменной поддержке усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ и их основных принципов 2009 года. Для того чтобы это посредничество имело шансы на успех, мы призываем власти Армении и Азербайджана усилить свою добросовестную приверженность переговорам о мирном урегулировании конфликта в пределах международно признанных границ Азербайджана”, — говорится в заявлении.