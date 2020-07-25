Член муниципалитета обвиняет председателя в незаконной продаже земель

22 июля в Нефтчалинском районном суде должно было состояться подготовительное заседание по иску, поданному главой муниципалитета села Хол Гарагашлы Нефтчалинского района Алибала Салимовым, художественным руководителем дома культуры Ильхамом Гусейновым и работником дома культуры Анаром Аббасовым.

Иск был подан в отношении члена муниципального совета села Хол Гарагашлы Вафу Наги.

В судебном иске требуется в порядке частного уголовного обвинения привлечь Вафу Наги к ответственности по обвинению в диффамации. Подготовительное заседание суда было отложено по просьбе Вафы Наги .

Как заявила # Вафа Наги, причиной судебного иска стали ее статусы, опубликованные на странице в Facebook.

«В этих статусах я рассказывала о присвоении и незаконной продаже главой муниципалитета села Хол Гарагашлы муниципальных земель.

Действия главы исполнительной власти вызвали возмущение жителей села. Как мне сообщили сами жители села, глава муниципалитета незаконно продал около 180 гектаров жителям села Шорсулу. Он также незаконно присвоил 9 гектаров земель из фонда развития муниципалитета. Это стало причиной проведения акции протеста жителей села Хол Гарагашлы», — рассазала Вафа Наги.

«Все обвинения, выдвинутые Вафой Наги, являются ложью», — заявил # глава муниципалитета села Хол Гарагашлы Алибала Салимов.

По мнению Салимова, Вафа Наги просто выполняет чей-то заказ.

«В распоряжении муниципалитета находятся всего 415 гектаров муниципальных земель, пригодных для пахоты.

«А если верить Вафе Наги я распродал около 700 гектаров земель. Она обязательно ответит за свою клевету», — сказал Алибала Салимов.