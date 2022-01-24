Небанковские кредитные организации Азербайджана (НКО) завершили 2021 год с чистой прибылью в 10,1 млн манатов.

Это на 2% больше, чем в 2020 году, сообщает Центральный банк Азербайджана.

В прошлом году доходы НКО составили 87,6 млн манатов (на 12% больше, чем годом ранее), расходы — 60,5 млн манатов (на 12,45% больше), отчисления на создание специальных резервов — 12,6 млн манатов (на 16,7% больше), непредвиденные расходы — 0,4 млн манатов (на 1% больше, чем год назад), а выплаты по налогу на прибыль — 4 млн манатов (на 5,3% больше).

На 1 января этого года активы НКО составили 388,6 млн манатов, что на 22,9% больше, чем год назад. Из них 292,3 млн манатов — это чистые кредиты, выданные клиентам. В 2021 году кредитный портфель сектора вырос на 30,4%.

За отчетный период обязательства НКО выросли на 28,25% — до 224,3 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 16,2% — до 164,3 млн манатов.