Число жертв в Гяндже выросла до 7 человек

Военно-политическое руководство государства-агрессора Армении, грубо нарушая нормы и принципы международного права, положения Женевских Конвенций 1949-го года и дополнительных протоколов к ним, а также объявленного с 12:00 10 октября режима гуманитарного прекращения огня, продолжает свою террористическую деятельность, подвергая тяжёлому артиллерийскому обстрелу населенные пункты Азербайджана, умышленно избирая в качестве цели мирное население.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генеральной прокуратуры, несмотря на это, враг пытается опровергнуть свои противоправные действия путем распространения сообщений в зарубежных СМИ, в том числе в социальных сетях, с целью скрыть свои преступления и уклониться от ответственности.

Однако эта ложь разоблачается фото и видеоматериалами, распространяемыми с места событий местными и зарубежными СМИ.

11 октября примерно в 02:00 армянскими вооруженными силами тяжёлому обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана Гянджа, и в результате ракетного обстрела многоквартирного здания в центре города погибли 7 мирных жителей, в том числе три женщины, ещё 34 человека получили ранения, среди которых шестнадцать женщин и шестеро детей, более 10 многоквартирным зданиям и более 100 объектам различного назначения был нанесен значительный ущерб.

Находящимися на месте событий сотрудниками прокуратуры проводятся необходимые оперативно-следственные действия для установления перечня пострадавших лиц и объектов гражданской инфраструктуры, которым был нанесен ущерб.

Общественности будет предоставлена подробная информация.