Число жертв стрельбы в Вене возросло до пяти

Число погибших в результате стрельбы в Вене увеличилось до пяти. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает австрийская газета Heute.

Также в издании отметили, что из-за этой атаки пострадали 17 человек, некоторые из которых серьезно ранены.

Нападения со стрельбой произошли в понедельник, 2 ноября, в шести районах Вены, в том числе в синагоге, которая расположена в центре города. Изначально сообщалось о четырех погибших.

Ночью, 3 ноября, появилась информация, что около семи преступников, которые подозреваются в нападении на ряд объектов в центре Вены, могут быть рассредоточены по городу.

Полиции удалось задержать четырех террористов на улице Грабен в центре австрийской столицы. Один из нападавших был ликвидирован.

Позже стало известно о задержании еще двух подозреваемых.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал нападение в Вене терактом и пообещал, что власти будут «всеми силами бороться с такими атаками». (iz.ru)