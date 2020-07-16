Число жертв коронавируса в Италии превысило 35 тысяч

Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на 20 и достигло 35 017 человек.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявило министерство здравоохранения страны.

Накануне власти сообщили о 13 жертвах эпидемии COVID-19.

Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 230, до 243 736. В среду прирост числа случаев составил 162. Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 230 человек, их число достигло 196 246.

Зараженными COVID-19 на данный момент считаются 12 473 человека, 93% из которых находятся в домашней изоляции с легкими симптомами или без них. В палатах интенсивной терапии остаются 53 человека.