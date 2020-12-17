Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 7 млн

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки возросло на 70 574 — до 7 040 608. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте Минздрава южноамериканской республики, передает  ТАСС.

Число летальных исходов увеличилось за 24 часа на 936 и достигло 183 735. По меньшей мере 6 132 683 инфицированных выздоровели, 724 190 пациентов остаются под наблюдением врачей. На 100 тыс. жителей приходятся 3 350 заразившихся коронавирусом и 87 умерших от его последствий.

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля, занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом инфицированных. По числу смертей она уступает только Соединенным Штатам.

| 2020-12-17T05:11:38+04:00 17 декабря 2020, 08:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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