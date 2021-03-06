Число заражений COVID-19 в мире превысило 116 млн

С начала пандемии коронавирусом заразились более 116 млн человек.

Как передают российские СМИ, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Также за последние суки в мире выросло число летальных исходов от связанных с COVID-19 заболеваний — до 2,5 млн человек. При этом полностью выздоровели после заражения 65,6 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. Лидером по количеству выявленных случаев коронавируса являются США, где суммарно обнаружили 28,8 млн заболевших.