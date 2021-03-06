Число заражений COVID-19 в мире превысило 116 млн

С начала пандемии коронавирусом заразились более 116 млн человек.

Как передают российские СМИ, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Также за последние суки в мире выросло число летальных исходов от связанных с COVID-19 заболеваний — до 2,5 млн человек. При этом полностью выздоровели после заражения 65,6 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. Лидером по количеству выявленных случаев коронавируса являются США, где суммарно обнаружили 28,8 млн заболевших.

| 2021-03-06T10:53:16+04:00 6 марта 2021, 10:53|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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