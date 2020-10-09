Число заболевших COVID-19 в мире бьет рекорд

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд второй день подряд, за сутки зафиксировали 350 766 пациентов с COVID-19.

Как передает РИА Новости, об этом следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вчера сообщалось о 338 779 выявленных случаях коронавируса за сутки.

Наибольший прирост случаев заражения зарегистрирован в Индии (70 496 случаев) и в США (52 458 случаев). Всего в мире было выявлено более 36,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.