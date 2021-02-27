Число умерших от коронавируса в мире превысило 2,5 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 112,64 млн, увеличившись за сутки более чем на 427 тыс. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 10 тыс., превысив 2,5 млн, передает ТАСС.

По состоянию на 19:39 (GMT+4) 26 февраля в ВОЗ поступили сведения о 112 649 371 инфицированном и 2 501 229 умерших. Число заразившихся увеличилось на 427 644, умерших — на 10 093.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 42% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (183 039), на втором месте — регион Европы (172 843), на третьем — Восточное Средиземноморье (31 486).