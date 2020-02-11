Число умерших от коронавируса в Китае достигло 1016

Число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае увеличилось за сутки на 108, умерли в общей сложности 1016 человек, почти 4 тыс. выздоровели. Как отмечается в размещенном во вторник на сайте Государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения сообщении, число случаев заражения в Китае превысило 42,6 тыс.

«По данным на 24:00 10 февраля (19:00 мск — прим. ТАСС) число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае достигло 42638, количество летальных исходов составило 1016, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы», — говорится в заявлении.

В общей сложности 70 подтвержденных случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Гонконге (42 заболевших, один умер), Макао (10 заразившихся) и на Тайване (18).

На территории материкового Китая наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в центральной провинции Хубэй (31738, из них 974 умерли), где был выявлен очаг вспышки.(ТАСС)