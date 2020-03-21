Число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 234 тысяч

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 234 тысяч, почти 10 тысяч человек скончались.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял о 210 тысячах заболевших.

По последним данным ВОЗ, общее число заболевших достигло 234 073 человека, большинство случаев зарегистрировано в Европе (всего 104 тысячи). Также сообщается о 9 840 летальных случаях.

| 2020-03-21T07:35:52+00:00 21 марта 2020, 08:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss