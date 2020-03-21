Число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 234 тысяч

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 234 тысяч, почти 10 тысяч человек скончались.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял о 210 тысячах заболевших.

По последним данным ВОЗ, общее число заболевших достигло 234 073 человека, большинство случаев зарегистрировано в Европе (всего 104 тысячи). Также сообщается о 9 840 летальных случаях.