Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 43 миллиона

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 43 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 43 009 311. Скончались 1 153 861 пациент с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 28 миллионов заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. (РИА Новости)