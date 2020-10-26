Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 43 миллиона

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 43 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 43 009 311. Скончались 1 153 861 пациент с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 28 миллионов заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. (РИА Новости)
| 2020-10-26T11:06:12+04:00 26 октября 2020, 12:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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