Число пострадавших в результате террористического акта в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз выросло до семи, заявил командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) по иранской провинции Фарс Ядолла Буэли.
Ранее иранские СМИ сообщали о пяти пострадавших и четырех погибших.
«Безопасность мечети восстановлена, один из нападавших задержан. На настоящий момент в результате теракта семь человек получили ранения, еще один человек погиб», — приводит агентство IRNA слова Буэли.